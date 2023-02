Martina Franca -Torneo dei Rioni e Festa dello Sport 2023 un grande lavoro di organizzazione

Martina Franca – Torneo dei Rioni e Festa dello Sport un grande lavoro di organizzazione. Continua in piena condivisione il percorso di organizzazione della Festa dello Sport 2023 avviato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Martina Franca.

Nel corso del primo, tenutosi il 3 febbraio scorso con una notevole partecipazione delle associazioni. È stata individuata la data per lo svolgimento della manifestazione, il 4 giugno prossimo.

Giovedì 16 febbraio alle ore 15:00 nella Sala degli Uccelli di Palazzo Ducale l’Assessore allo Sport Vincenzo Angelini terrà un nuovo incontro con le associazioni sportive della Città.

È stato indicato anche il termine ultimo per le adesioni nel periodo compreso fra la fine di febbraio e la prima settimana di marzo.

Per il Torneo di Calcio dei rioni, evento molto sentito dagli sportivi martinesi, sono emerse novità. Anche in questo caso gli aspetti organizzativi saranno messi a punto in piena condivisione con le associazioni sportive di Martina.