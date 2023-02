Lecce – Baroni vuole una gara perfetta con la Roma

In conferenza stampa, prima di Lecce-Roma, mister Baroni ha ancora qualche dubbio di formazione.

Lecce – Baroni vuole una gara perfetta con la Roma

Consapevole della forza degli avversari, “capaci di far gol anche nel sottopassaggio” dice ridendo. Chiaro nell’esser certo che deve essere una gara perfetta.

Lecce – Baroni vuole una gara perfetta con la Roma

In merito al campionato, dice che lo si deve vivere partita per partita e che con avversari come la Roma, si deve giocare forte. Si è obbligati. Confida nell’aiuto del pubblico, uomo in più. Chiude con elogi per la squadra, su Baschirotto e Strefezza in primis.