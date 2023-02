Lecce scoperto grosso quantitativo di droga. Gli uomini della Polizia di Stato nei servizi atti a contrastare lo spaccio di droga hanno scoperto un deposito con un grosso quantitativo di marijuana.

La droga ammontava a circa 30 kg, la sostanza era in un deposito annesso all’abitazione di un uomo che già in passato era stato indagato per reati riconducenti alla spaccio di stupefacenti.

La marijuana era conservata in sacchi normalmente usati per i rifiuti, confezionata in diversi pacchi.

L’uomo è stato arrestato su disposizione della Procura e condotto Al carcere di Borgo S. Nicola.