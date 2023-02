Bari abbonamenti a 20euro, si parte il 13 febbraio Sarà un vero e proprio assalto alla diligenza, una gara digitale quella che partirà dal 13 febbraio per incentivare l’uso dei mezzi pubblici.

Un’idea del sindaco della Città Metropolitana di Bari e Presidente Nazionale Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Antonio Decaro lanciata attraverso i social network un mese fa.

Parliamo dell’acquisto dell’abbonamento a 20 euro (anziché a 250) dei biglietti dei bus cittadini.

I primi 20mila abbonamenti annui saranno venduti ai cittadini a prezzi stracciati. Incentivare la mobilità collettiva e conquistare più passeggeri per convincerli a lasciare l’auto, è l’imperativo dell’amministrazione comunale di Bari. Una “pratica”, in realtà, che il Comune di Bari sta inseguendo in tutti i modi, ad iniziare dall’introduzione dei monopattini, il cui transito per le strade di Bari ha bisogno di essere regolamentato meglio. I 20mila tagliandi messi in palio infatti sono stati acquistati (a 250 euro ciascuno) grazie ai fondi Por (5 milioni).

A partire dal 13 febbraio le domande saranno a sportello. Ai più abili e veloci a smanettare su internet, sarà riconosciuto uno dei 20mila tagliandi in palio ad un prezzo stracciato, venti euro a fronte del tradizionale abbonamento annuale di 250euro, per viaggiare su tutti i bus urbani.