Cisternino e Fasano – Market Solidali in rete. Il Valore del tempo. Un programma sperimentale avviato grazie a Fondazione CON IL SUD che mette in rete associazioni, cittadini, imprese (profit e no profit) e istituzioni per sostenere e potenziare l’impatto sul territorio dei suoi Market Solidali. La finalità è promuovere la lotta agli sprechi alimentari attraverso la distribuzione di prodotti alimentari in esubero alle organizzazioni che si occupano di contrasto alla povertà. Per garantire equità e rispetto delle regole, le famiglie da sostenere sono individuate attraverso avvisi pubblici e le richieste presentate sono valutate in base a criteri chiari e trasparenti che permettono di stilare la graduatoria dei beneficiari. I market solidali del programma sono ubicati a Cisternino in via XXIV maggio e a Fasano in via Conversano n. 8. Ai beneficiari sarà proposta una attività di volontariato, da svolgere presso un’associazione del territorio o presso lo stesso market.

0 Shares