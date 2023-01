Le informazioni utili per Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Parte domani martedì 31 gennaio la prevendita dei tagliandi di accesso al match tra la Fidelis Andria e la Virtus Francavilla, per la 25^ giornata del torneo di Lega Pro. Il match sarà mercoledì 1 febbraio con inizio alle ore 21 allo Stadio “Degli Ulivi”. I biglietti saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita).

Si ricorda che per l’accesso allo Stadio “Degli Ulivi”, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se il documento di riconoscimento in corso di validità. I minori di anni 10, pur non pagando l’ingresso, possono accedere all’impianto solo se accompagnati ed in possesso di titolo d’accesso.

PREZZI BIGLIETTI

• Tribuna Centrale 40€ / Under16-Over65-Donne 30€

• Tribuna Laterale 22€ / Under16-Over65-Donne 18€ / Under 10 gratis

• Curva Nord 13€ / Under16-Over65-Donne 10€ / Under 10 gratis

• Ospiti Prezzo unico 13€

Prezzi dei biglietti esclusi di diritti di prevendita

PUNTI DI PREVENDITA VIVATICKET

• Botteghino Lato Tribuna Stadio “Degli Ulivi” mar 17-20 | mer 9,30-12,30 / 16-19.

• “Non solo caffè food” – via Antonio Da Villa, 4.

• Tabaccheria del Corso – Corso Cavour, 79.

• Agenzia Erredì, via Verdi 87.