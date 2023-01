Cus Jonico – Coach entusiasta



CJ Taranto, coach Olive dopo l’impresa: “Grandi tutti, giocatori e pubblico”

Il tecnico rossoblu analizza la grande vittoria dei rossoblu contro la capolista Ruvo: “Rispettato il piano partita, i ragazzi non si sono disuniti nemmeno dopo la loro rimonta”

Cus Jonico – Coach entusiasta

“Prima di tutto faccio i complimenti al CJ Basket Taranto e a coach Olive”. Arriva dalla viva voce di coach Campanella della TechoSwitch l’ultima soddisfazione di una domenica da incorniciare per il CJ Basket Taranto che in un Tursport pieno come non si vedeva da tempo ha fatto il colpaccio battendo la prima della classe nella 17sima giornata, seconda di ritorno del campionato di serie B girone D.

Una soddisfazione enorme per Davide Olive dopo aver visto quello che i suoi giocatori hanno fatto sul campo copia&incollando il piano partita studiato per una settimana per poi ricevere l’abbraccio ideale dei tifosi rossoblu e i complimenti della squadra avversaria a cominciare proprio dal collega coach Campanella.



Coach Olive che al suono della sirena ha dato libero sfogo alla sua esultanza, con squadra, staff e dirigenti ma anche con lo stesso pubblico, non nasconde l’emozione del grande successo ma è sempre, come al solito, lucido nell’analizzare quello che è scaturito sul parquet dopo 40 minuti di vibrante pallacanestro: “Sicuramente vincere contro una squadra di questo potenziale, di questa stazza fisica, meritatamente prima in classifica, credo che non fosse assolutamente facile. Avevamo una rotazione in meno perché ho preferito non rischiare D’Agnano dopo un piccolo problema che aveva avuto in settimana, nonostante ciò ci abbiamo messo grande cuore, siamo riusciti a rispettare il piano partita.Non volevamo dargli il post basso, volevamo raddoppiare su alcune situazioni e ci siamo riusciti. Ruvo è una squadra, credo,tra le più grosse dal punto di vista fisico, è quella che prende maggiori vantaggi in post basso e siamo riusciti a limitarlitantissimo. D’altro canto però hanno avuto delle medie realizzative da tre punti importanti anche con alcuni giocatori insospettabili e grazie a questo sono rimasti in partita però non ci siamo disuniti”.

Gli ultimi possessi sono stati davvero al cardiopalma fino al tentativo, doppio, di Ghersetti allo scadere di pareggiare o addirittura vincere la partita. Coach Olive anche qui plaude ai suoi ragazzi, uno in particolare: “Mi è piaciuta la squadra che negli ultimi tre minuti con tutta quella difficoltà fisica con tutta l’impegno che ci ha messo Ruvo a rientrare siamo andati a fare sempre la scelta giusta in quel momento. Spendo una parola per il mio play Villa che a differenza magari delle ultime due gare è stato lucido e ha fatto quello che gli ho chiesto e soprattutto mi ha seguito nelle scelte che avevamo in attacco”.

Difficile però trovare un mvp con la canotta rossoblu, Olive infatti ha una parola di elogio per tutti: “Ha giocato forte Graziano, è stato limitato dall’infortunio alla spalla ma è uno che se entra concentrato come domenica può dare tanto alla causa perché ha fisicità. Bravo anche Sampieri che è entrato col piglio giusto, Tato Bruno è stato immenso e spettacolare per tutta la partita, ma davvero faccio fatica a trovare uno meglio dell’altro, prove maiuscole anche da Cena, Corral, Piccoli, il capitano (Conte, ndr) per finire allo splendido pubblico che ci ha incitato sempre e spinto alla vittoria”.

Ora il CJ Taranto guarda avanti con maggiore fiducia e consapevolezza verso il doppio impegno contro due campane di alta classifica, si comincia domenica prossima a Sant’Antimo. Coach Olive resta coi piedi per terra: “Questo è un campionato livellato dove è difficile vincere le partite. Noi Ora andiamo a Sant’Antimo che è una squadra forte, fisica che sta nei primi posti in classifica e sappiamo che sarà durissima”.