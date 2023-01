Partita persa per la Gebilson a Taranto?

La partita Taranto-Gelbison, disputata ieri allo Iacovone, non è mai finita. Almeno non fuori dal terreno di gioco. La società del Taranto F.C. 1927 sembrerebbe orientata a fare ricorso per un documento di un calciatore della squadra ospite presentato in fotocopia e di conseguenza non valido senza autorizzazione degli organi preposti. In questo caso, il risultato in campo non viene omologato.

L’art. 71 delle NOIF, è chiaro in merito. Al Taranto potrebbe essere assegnata la vittoria a tavolino per 3-0.