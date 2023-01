Andria, città inquinata. Comitato di Quartiere Europa: “Dove sono le politiche ambientali?”

Il dato che emerge dal rapporto di Legambiente non è per nulla nuovo ed era scontato. Andria tra le città a maggior concentrazione di inquinanti aerodispersi. Un dato di fortissima preoccupazione che fa registrare la reazione di cittadini e mondo associazionistico. Dal Comitato di Quartiere Europa, lo storico ed attivissimo sodalizio fondato 26 anni fa dall’Attivista Sociale Savino Montaruli, attualmente a capo dell’Ufficio di Coordinamento, hanno dichiarato:

“Ad Andria, tra le tante e numerose emergenze, c’è anche quella ambientale. Un’emergenza che ha risvolti pesantissimi sulla salute umana e sulla qualità di vita dei cittadini, ridotta ai minimi termini e fortemente compromessa. Il Report di Legambiente parla chiaro e questa volta anche coloro che non vogliono ammettere il fallimento delle politiche ambientali (inesistenti) nella città di Andria sono costretti a farlo. I dati delle rilevazioni, sia per quanto riguarda l’inquinamento da polveri sottili che da altri agenti inquinanti, evidenziano il superamento dei limiti imposti dalle vigenti norme quindi veleno nell’aria. Ancora una volta la città federiciana, l’unica senza un Assessore all’Ambiente, al Benessere della Persona e degli Animali ed alla Salute Pubblica continua a tenere salde le prime posizioni delle cose brutte e cattive mentre scende sempre più giù in quelle belle e buone. Peraltro l’assenza di Politiche Ambientali e del Benessere non poteva che restituire questo pessimo risultato amministrativo e di governo della città” – hanno concluso dal Comitato.

