Cutrofiano – giovane morto in casa. Un 28enne del posto è deceduto nella notte di sabato 28 gennaio. Le cause morte sono probabilmente naturali ovvero per un arresto cardiaco. Il giovane si trovava all’interno della sua abitazione a Cutrofiano comune in provincia di Lecce. Un amico del giovane avrebbe chiamato il 118 per intervenire, ma all’arrivo dell’ambulanza i sanitari hanno potuto solo confermare il decesso del giovane. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione. A fugare ogni dubbio sulla causa della morte, il pm di turno Luigi Mastroniani ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio del “Vito Fazzi” di Lecce, per la successiva autopsia.

0 Shares