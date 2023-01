Ancora un pari casalingo per il Taranto

Taranto e Gelbison non si fanno male ma ci provano a vincere.

Alla fine è la Gelbison ad esser più contenta per il pari che la tiene fuori dalla zona play-out. Il tecnico Fabio De Sanzo è felice del pari e non ne fa mistero in conferenza stampa dove addirittura rimarca il fatto di aver conquistato 4 punti nei due match con i rossoblu che, in caso di parità a fine campionato, gli permetterebbero di essere considerato più in alto in classifica.

Ancora un pari casalingo per il Taranto

La Gelbison parte con tre attaccanti ma poi, a fine primo tempo, sostituisce l’ex Infantino con un centrocampista.

Mister Capuano, per il Taranto, anche lui toglie un attaccante per poi riproporlo più in là nella gara. La partita non è stata caratterizzata da vere e proprie azioni da gol da ambo le parti. Nel secondo tempo due azioni da gol vere proprie: una di Semprini, per i padroni di casa, che impegna il portiere ospite in semirovesciata, in chiave Gelbison, è Tumminello a impegnare Vannucchi che salva il risultato.

Francesco Leggieri

Tabellino

TARANTO-GELBISON 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta (1′ st Provenzano) – Mastromonaco, Romano (37′ ptSemprini), Crecco (1′ st Formiconi), Labriola, Ferrara – Tommasini (40′ st La Monica), Bifulco (1′ st Rossetti). A disp.: Loliva, Caputo, Sciacca, Citarella, Diaby, Mazza, Canalicchio. All.: Ezio Capuano.

GELBISON (3-4-1-2): Anatrella – Granata, Cargnelutti, Loreto – Nunziante (20′ st Savini), Fornito, Uliano (20′ st Papa), Correnti – De Sena – Infantino (1′ st Graziani), Tumminello (47′ st Marong). A disp.: Vitale, Onda, Sane, Faella, Francoforte. All.: Fabio De Sanzo.

ARBITRI: Ermes Fabrizio Cavaliere di Padova (Faraboli-Regattieri; IV Gervasi).

NOTE: Ammoniti: Manetta (T), Carnielutti (G), Granata (G), Provenzano (T), Papa (G). Espulso: Al 93’ Papà (G) per doppia ammonizione.

Foto G. Maffucci.