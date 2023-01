Arrestato 70enne per detenzione di sostanze stupefacenti a Cerignola. Nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato P.S. e della Guardia di finanza di Cerignola, hanno arrestato un uomo, Michele Losurdo commerciante 70enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nel comune di Cerignola, al termine di una perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo e nel garage che si trova all’interno di un autoparco di proprietà dell’uomo. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno infatti rinvenuto, abilmente occultati in uno spazio comune del condominio 42 chili di hashish, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire a chi appartengono.