Un Direttore a tutto tondo. Questo è Pantaleo Corvino. Sempre sul pezzo, pronto a qualunque cosa per il suo Lecce. In questo momento, va salvaguardato il portafoglio, senza perdere di vista la squadra. Non tutti possono rimanere, quindi, ancora qualche cessione.

Il Lecce sfoltisce la rosa

“L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del Brescia e percentuale sulla eventuale futura vendita in favore della società giallorossa, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcin Listkowski al Brescia Calcio.

Ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Milli al Cesena”.