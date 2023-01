Arriva un portiere al Bari

Dopo la cessione all’Andria del portiere Emanuele Polverino, ne arriva un altro in casa Bari.

“La SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SS Juve Stabia i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sarri (24.06.99, Prato); il portiere toscano ha firmato un contratto fino a giugno 2023 e sarà da subito disposizione di mister Mignani.

Per Sarri, dopo la trafila nel settore giovanile della Fiorentina e l’esperienza nella formazione Primavera del Carpi, nella stagione ’16-’17 va a fare esperienza da titolare alla Correggese in Serie D, prima di esordire tra i professionisti con la maglia del Pontedera (43 presenze in Lega Pro dal ’18 al ’21). Nella passata stagione firma e gioca la prima parte della stagione con la Juve Stabia chiudendo poi l’anno a Cosenza in Serie B.