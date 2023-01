Brindisi-Casarano su Antennasud

SSD Brindisi e Gruppo Editoriale Distante comunicano che il match di Domenica 29 Gennaio contro il Casarano in programma per le ore 14.30 presso lo Stadio “Capozza” verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terreste.

Si potrà seguire il match anche in streaming sulla nostra pagina facebook e su quella dell’emittente e su https://www.antennasud.com/streaming-92/.