Andria e Taranto non si fanno male

Un pari che fa contento il Taranto ma che meritava di più nella prima frazione. Questo, in sintesi, il tema del pareggio a reti bianche fra Fidelis e team rossoblu.

Al Degli Ulivi, due squadre vogliose di fare la partita ma, soprattutto, per non prenderle. Trocini, che era al suo esordio sulla panchina dei federiciani, non poteva chiedere di più ai suoi. Se il Taranto non aveva in campo il suo attaccante titolare per squalifica, tal Tommasini, L’Andria forse ha bisogno di rinforzi anche in quel reparto.

Sfortunatissimo, comunque, il gruppo di ragazzi di Mister Capuano: due pali e una traversa gli hanno impedito di chiudere il primo tempo in vantaggio. Da segnalare, invece, l’errore di Ekuban al 21’ che aveva superato Vannucchi ma aveva ciccato il finale. Bifulco, per il Taranto, servito da Semprini, al 34’, coglie la traversa su deviazione del portiere dell’Andria.

La Fidelis sfiora il vantaggio al 52’ con Finizio, poi Arrigoni, al 58’ su punizione Dalmazzi al 90’ vanno vicini al gol. Domenica prossima il Taranto ospiterà la Gelbison dell’ex Infantino.

Tabellino

Fidelis Andria-Taranto 0-0

FIDELIS ANDRIA: Vandelli; Delvino, De Franco, Dalmazzi; Finizio, Paolini (56’ Djibril), Arrigoni, Candellori, Ciotti; Ekuban (56’ Ventola), Bolsius (86’ Orfei). Panchina: Savini, Mariani, Urso, Mercurio, Borg, Zenelaj, Pavone, Alba, Milillo, Tulli, Mario. All. Trocini.

TARANTO: Vannucchi; Manetta, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Provenzano (52’ Chapi Romano), Antonio Romano, Ferrara (84’ Diaby); Semprini (62’ Rossetti), Bifulco (84’ La Monica). Panchina: Loliva, Caputo, Labriola, Canalicchio. All. Capuano.

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo. Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Stefano Franco di Padova. IV: Abdoulaye Diop di Treviglio.

AMMONITI: Ferrara, Antonini, La Monica (T); Djibril, Bolsius (FA).