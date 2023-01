Taranto – Avviso pubblico per erogazione contributo a sostegno disabili e anziani. È disponibile l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo economico, derivante dai fondi ex Ilva, a sostegno di persone anziane con disabilità fisiche mentali. Il contributo per utenti che necessitano di assistenza domiciliare continua nell’arco dell’intera giornata.

È online l’istanze di accesso al contributo “Help Voucher“, dovranno essere presentate complete di tutti gli allegati presso la Direzione Servizi Sociali – Segretariato Sociale – Via Veneto, 83, entro e non oltre il 30/01/2023.

l’avviso pubblico per erogazione contributo a sostegno disabili e anziani – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto – Scheda intervento 5G: HELP VOUCHER

Modello domanda

Avviso Pubblico Help Voucer