Taranto avrà la piscina olimpica! Tante volte avevamo sentito, sui canali nazionali, del desiderio della pluricampionessa di nuoto Benedetta Pilato, di avere una piscina con tutti i crismi, a Taranto.

Ora c’è la conferma. Per i giochi del Mediterraneo a Taranto del 2026, oggi è stato finalmente pubblicato il bando per la progettazione di una piscina olimpica. Sorgerà limitrofe alla Torre d’Ayala, rivolta verso Mar Grande.

Sarà una piscina per nuoto in vasca ma potrà essere utilizzata per acque libere. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sulla piattaforma dei concorsi di progettazione.