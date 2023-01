Salento – l’autista del pulmino scolastico, abusava sessualmente dei minori. Un uomo di 48 anni, autista di uno scuolabus, è stato arrestato e messo ai domiciliari con le accuse di violenza sessuale e adescamento di minorenni.

L’arresto, eseguito dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. Il pm Luigi Mastroniani aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il 48enne era l’autista di uno scuolabus per un’azienda privata del Salento e avrebbe molestato e abusato sessualmente di alcuni studenti minorenni. L’indagine è iniziata lo scorso maggio dopo che il padre di un 16enne aveva sporto denuncia dopo aver scoperto messaggi che l’uomo aveva inviato sul telefono del figlio, secondo la ricostruzione della polizia. Ogni giorno gli autisti di minibus accompagnano i minori in diverse scuole, da Collepasso a quelle di Casarano. Potrebbe aver molestato e abusato sessualmente di sei ragazzi dai 14 ai 16 anni, casi che sarebbero stati accertati dalle forze dell’ordine.