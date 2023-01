“Gli studenti della facoltà di medicina di Taranto lamentano giustamente un problema serio, che incide sul loro diritto allo studio e sulle opportunità formative e professionali. La Regione ha fatto grandi sforzi per organizzare nel capoluogo ionico una sede perfettamente idonea ed attrezzata, ora pretendiamo che l’Università di Bari faccia quanto necessario per utilizzare al meglio le risorse stanziate dalla Regione per risolvere il problema della mancanza di docenti. Perché il rischio, altrimenti, è quello di fare della sede tarantina una scatola vuota, tradendo promesse e legittime aspettative degli studenti e della città.”

Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico eletto nel collegio di Taranto-Altamura.

“Ho già fissato un incontro per la prossima settimana con i rappresentanti degli studenti, tanto per chiarire le responsabilità della questione, quanto per coordinare con loro le iniziative più opportune per sbrogliare la matassa.”