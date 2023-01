Bari-Protocollo d’intesa tra Legambiente e Acquedotto Pugliese. Formare e informare sull’importanza del bene comune dell’acqua. Sensibilizzare tutti i cittadini sulla tutela di questo elemento fondamentale che va protetto e conservato. La presenza dell’acqua sulla terra è essenziale per lo sviluppo e il sostentamento della vita. L’acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita che conosciamo e senza questa preziosa risorsa non avrebbe nemmeno avuto origine la Terra. La stessa vita quotidiana e lo svolgimento delle azioni più semplici richiede l’utilizzo dell’acqua; basti pensare all’uso che se ne fa nel campo dell’agricoltura e in quello dell’industria.

Questi alcuni dei punti e degli obiettivi che Legambiente e Acquedotto Pugliese perseguiranno congiuntamente grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa e la realizzazione del progetto congiunto “L’acqua che serve la Puglia”.

La firma del documento e la conferenza stampa di presentazione si terranno venerdì 20 gennaio, alle ore 17, nella Sala del Consiglio del Palazzo dell’Acqua, in via Cognetti 36 a Bari.

All’evento parteciperanno il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, il presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, e il presidente di AQP, Domenico Laforgia.