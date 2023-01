Lecce – Sirene per Hjulmand. Come avevamo già scritto più volte, i calciatori del Lecce crescono e la società non può non ascoltare il suono delle sirene che li vorrebbero lontano dal Salento.

Morten Hjulmand è di sicuro il più ricercato. Anche l’aspetto fisico e la professionalità anche fuori dal campo contano quando si hanno i piedi buoni. E a questo ragazzo non manca proprio niente. Gianluca Di Marzio ne è sicuro. Ci sarebbe una squadra inglese a voler sin da ora il calciatore.

E lo pagherebbe pure bene… (pare più di 10 milioni, forse 11). Dovrebbe essere il Southampton. Non possiamo che rimanere alla finestra. Vi faremo sapere quanto prima.