Sowe del Grottaglie che gollazzo!

Sowe del Grottaglie fa un gollazzo!

Militello e Striscia la Notizia non potevano proprio perderlo. Ecco qui uno dei più bei gol di quest’anno, su rovesciata, siglato da Sowe, calciatore del Grottaglie che milita in prima categoria pugliese. Per la cronaca, la partita Mottola-Grottaglie è stata vinta dagli ospiti per 3-0.