Disoccupato trova 1000 euro in contanti e lo consegna ai carabinieri.

Immaginate di vivere in un paese non vostro, di essere sempre guardati con sospetto perché extracomunitari, e di un’altra religione, e perlopiù di essere disoccupati.

Cosa fareste se camminando per strada trovaste un portafoglio con quai 1000 euro in contati?

L’uomo in questione, che vive a Lecce, non ha esitato un momento e ha consegnato il portafogli con i documenti alla prima volante dei carabinieri incontrata.

Un bel gesto di onestà e civiltà messo in campo proprio da chi in quel momento era nel momento del bisogno.

0 Shares