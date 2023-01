Lecce: grave il tifoso caduto nello stadio di Salve

Durante la partita dell’Atletico Salve ed il Real Cassiano, un tifoso è caduto dalla gradinata e riversa in cattive condizioni in Ospedale a Lecce.

Lecce: grave il tifoso caduto nello stadio di Salve

L’uomo si trova in osservazione nel reparto di neurochirurgia, avendo riportato un trauma cranico.

Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini per appurare come sia accaduto lo spiacevole fatto, se sia scivolato o abbia perso l’equilibrio