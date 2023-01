Alliste, svegliarsi nel cuore della notte e ritrovarsi faccia a faccia con dei ladri in casa. Uomo di 78 anni di Alliste comune della provincia di Lecce, si è svegliato di soprassalto da alcuni rumori. Andando a vedere cosa sta accadendo, si è ritrovato faccia a faccia con un paio di intrusi dediti a rovistare in casa sua. I due lestofanti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, erano desiderosi di mettere le mani su qualcosa di prezioso, a quel punto l’hanno minacciato. La vittima, colto alla sprovvista, ha deciso di accontentarli consegnandoli il portafogli. E i due, arraffatolo, non si sono attardati più di tanto a rovistare o a pretendere altro, andando via, come se nulla fosse.

Il malcapitato anziano, a subito dopo, ha contattato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile di Casarano per un primo sopralluogo e per cercare di ottenere un identikit dei soggetti. Ma, sembra che l’anziano non sia riuscito a fornire una descrizione precisa, tutto s’è svolto in fretta e tra paura e penombra. Si spera, a questo punto, che possano esservi telecamere in zona per dare informazioni più precise.