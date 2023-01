Il Napoli sempre più su Cheddira. E’ tutto un dire a Napoli, ormai, sul passaggio di Cheddira dal Bari alla compagine partenopea. Diciamo che oramai tutti si sono convinti, De Laurentiis in testa, che il giovane talento italo-marocchino, ormai tutto marocchino per le nazionali, sia il perfetto vice per Osimhen.

Ovviamente si parla per giugno. Il quasi 25enne (compirà gli anni giorno 22), è davvero una garanzia per questo Bari che sogna la A. Anche punti alla mano, visto che la Reggina sta perdendo colpi. Però va messo in conto che sia Frosinone che Genoa sembrano inarrestabili, almeno al momento.

