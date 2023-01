Brindisi: medico si dimette dal pronto soccorso

Secondo il dott. Luca Ghezzani, coordinatore della Fp Cgil. La dottoressa che chiamò le forze dell’ordine, nel novembre scorso, quando morì una settantenne, è stata costretta alle dimissioni.

Brindisi: medico si dimette dal pronto soccorso

Sempre secondo il coordinatore della Fp Cgil, queste dimissioni mettono in evidenza quanto sia tangibile l’esclusione delle donne nel lavoro.

Una donna, continua che ha fatto di tutto per migliorare la dignità dei malati e per umanizzare il pronto soccorso, e che ha lottato per superare la differenza di genere dell’ospedale Perrino di Brindisi.