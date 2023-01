Ex Ilva: “Maggioranza al Comune di Taranto in confusione”

Un consiglio comunale in modalità question time un tantino confusionale secondo la nota di Francesco Battista (lega).

“Tra i punti – scrive il consigliere Battista – da discutere in consiglio erano presenti tre diversi ordini del giorno sull’ex ILVA, presentati dai consiglieri comunali di maggioranza.Il primo ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Mario Odone del M5S, che voglio ricordare fa parte della maggioranza sia al Comune di Taranto che alla Regione Puglia, è stato bocciato quasi all’unanimità sia dall’opposizione che dalla sua stessa maggioranza.

Successivamente si dovevano discutere gli altri due ordini del giorno che avevamo visioni totalmente diverse per la risoluzione del problema. A quel punto la maggioranza ha pensato bene, con un escamotage, di ritirare i due ordini del giorno e presentare un nuovo ordine del giorno che facesse una sintesi tra i due. Ma ciò il regolamento non lo permette perché doveva essere presentato in tempo utile per l’iscrizione in consiglio ed almeno nelle 24 ore precedenti il consiglio. Un pastrocchio, che dimostra palesemente che la maggioranza versa in uno stato di confusione e mette in risalto la profonda diversità di vedute tra i componenti stessi.

Ci chiediamo come può una maggioranza in queste condizioni, risolvere i problemi dei tarantini se non sono stati in grado di stilare un unico ordine del giorno mettendo d’accordo 21 consiglieri comunali”.