Modugno – Vasto incendio nella zona industriale. Un vasto incendio ha interessato nelle scorse ore un’azienda nella zona industriale di Modugno. Si tratta dell’azienda Recuperi Pugliesi sita in contrada Gammarola.

Le cause dell’esplosione devono essere ancora accertate. Pare che si sia verificato un corto circuito all’impianto di stoccaggio rifiuti. In azione anche un Canadair. Non c’è alcuna minaccia per la popolazione, nessuno è rimasto ferito.

Molti hanno avvertito l’odore acre di bruciato ed alcuni lo hanno manifestato sui social.

Sembra che l’intervento allo stato attuale dopo ore di lavoro per lo spegnimento, come si legge nella pagina social del Sindaco di Modugno Nicola Bonasia, abbia domato le fiamme.

Sindaco Nicola Bonasia: “Nelle scorse ore un importante incendio si è verificato in un’azienda nella zona industriale di Modugno. Stiamo monitorando la situazione con l’Ufficio Ambiente, con la Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco. Nel frattempo raccomandiamo ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all’aperto fino a quando non saranno accertate eventuali criticità. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della situazione“.