Conferenza di Capuano pre-Turris. Un Capuano straripante, oggi, in conferenza stampa. Chiaro e deciso, parla dell’avversaria di turno, la Turris.

Ammette di non fidarsi dei corallini e della loro classifica, alquanto bugiarda. Ma spera nelle capacità del suo organico, ora più completo, dati i nuovi innesti. Per questi ragazzi ha solo elogi, visto anche come si sono presentati, ovvero pronti per essere utilizzati già domani.

“Ho sempre saputo di poter avere i giusti rinforzi nel momento giusto e che fossero di qualità. Se si pensa che il più anziano arrivato è Bifulco. Dell’97.

Stiamo programmando un grande Taranto.

Ora abbiamo l’opportunità di variare vari sistemi di gioco. Quando dico che abbiamo una batteria in avanti, non sminuisco i predecessori, ma dico che siamo più completi, ora, come organico. Su Bifulco, dico che trattasi di un giocatore dal grande valore, sicuramente di categoria superiore. Può giocare sia come esterno che come seconda punta, ma anche come quinto. Per quanto riguarda Rossetti, dico che è una punta, Semprini, invece, è un giocatore utilizzabile in vari ruoli. Canalicchio e Siragusa, i più giovani, sono del 2001, sono di fascia. Siragusa è simile a Mastromonaco. Credo che prenderemo altri calciatori, ma non giusto per prenderli”.

Diaby va centellinato. Può paragonarsi ad un grande acquisto ma dobbiamo andare cauti.

Su Guida e La Monica, posso affermare che andrà in campo chi vedrò meglio. Sulla partita di Catanzaro, dico che siamo andati alla grande, senza presunzione.

Domani ci sarà, ad osservare la nostra partita, il responsabile degli arbitri, sig. Ciampi. Mi auguro che possiamo vedere un arbitro sereno”.

