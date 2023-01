Controlli straordinari dei Carabinieri di Taranto..

I carabinieri di Taranto durante il servizio di controllo del territorio, soprannominato “Alto Impatto”, atto a migliorare la sicurezza nel territorio jonico, hanno identificato ed arrestato alcuni soggetti.

A Massafra hanno arrestato e condotto in carcere un 28nne per la condanna ricevuta dal tribunale di Brescia, di 13 anni e sei mesi per tentato omicidio e porto d’arma.

Un 27nne residente a Palagiano è stato arrestato, per possesso di 15 dosi di cocaina e materiale per poter confezionare la sostanza stupefacente, concessi i domiciliari in attesa di sentenza definitiva.

Controllati 250 veicoli e contestate 14 sanzioni amministrative per infrazioni varie.

A Taranto, durante un controllo, è stato fermato un 29nne alla guida di una moto di grossa cilindrata, trovato un panetto di sostanza stupefacente, dosi di cocaina e del denaro, ritenuto, presumibilmente, frutto dello spaccio, sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria