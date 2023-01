Il Dott. Graniglia ricorda l’amico Sebastio

Il Dott. Giuseppe Graniglia, farmacista, già responsabile provinciale per diversi anni del Coni, sportivo ed appassionato di tennis, sportivo ed appassionato di tennis, ricorda il compianto Franco Sebastio, ex procuratore capo della città di Taranto e magistrato in pensione scomparso pochi giorni fa

Questo il suo ricordo: “Doti umane non comuni, amante del tennis, in particolare, doppista di sicuro affidamento. Ha sempre partecipato al famoso torneo delle Professioni ( torneo che ha vinto un paio di volte) Ciao Franco ci mancherai!”

Il suo ricordo va inoltre alla finale della 3^ edizione dove, come al solito, si comportò egregiamente, dentro e fuori dal campo.