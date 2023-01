Capuano contento dopo i rinforzi



Capuano contento dopo i rinforzi

Sorridente, soddisfatto e un bel cappellino per coprirsi dal freddo, Mister Eziolino Capuano ha risposto alle domande del giornalista Gianni Sebastio per Antennasud, Media partner, in merito al rafforzamento della rosa del Taranto (4 acquisti in un colpo solo!).

Capuano contento dopo i rinforzi

Ha ringraziato la proprietà che si è messa a sua disposizione e del direttore sportivo Evangelisti per completare l’organico senza cedere alcun pezzo forte.

Capuano contento dopo i rinforzi

Ma ha aggiunto che potrebbe esserci qualche altro colpo in entrata e che aspetterà, crediamo, almeno altre due partite per vedere quali reparti necessitano di rinforzi. E poi, la voglia smisurata di riportare lo zoccolo duro dei tifosi allo stadio.