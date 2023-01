I Prof dei social, incontrano i ragazzi a Cisternino. I divulgatori Vincenzo Schettini ed Enrico Galiano ospiti presso l’istituto sito in provincia di Brindisi. Oggi il Prof Vincenzo Schettini, il professore più amato dal web, stamattina 12 dicembre 2023, intorno alle 10:00 ha presenteto il suo libro “La Fisica che ci piace”, ai vertici delle classifiche di vendita da diversi mesi. L’incontro riservato alle scuole del territorio che hanno aderito al progetto (da Martina Franca, Ceglie Messapica e Cisternino), organizzato con il sostegno del Presidio del libro di Cisternino, ha riscosso molto successo. Un incontro realizato nella palestra del Liceo di Cisternino Don Quirico Punzi, aperto al pubblico, ha terminato tutta la disponibilità dei posti.

È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla. Vincenzo Schettini è uno dei volti più amati dei social, noto al popolo del web come “il prof di Fisica tiktoker“, è un fisico, un musicista, un curioso ed appassionato di vita, con centinaia di migliaia di follower.

In serata ore 18:00 Enrico Galiano, l’insegnante in una scuola di periferia, creatore della webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Presso l’auditorium del Liceo, evento ad ingresso libero fino a esaurimento posti.