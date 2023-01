Emergenza rifiuti a Foggia, Dell’Erba (FI): “Bloccare l’affidamento ad Amiu. Siamo a oltre 50 proroghe”

La vicenda della gestione del ciclo dei rifiuti a Foggia e delle condizioni igieniche generali della città sono allarmanti e, come sottolineato dai sottoscrittori dell’esposto alla Procura di Foggia, non ci accorgiamo solo ora di questa situazione. Più volte in Regione abbiamo sollecitato Amiu a dare spiegazioni sulla vicenda ma, evidentemente, chi non vive a Foggia non si rende conto delle condizioni della città di questi ultimi anni”.



Il consigliere regionale Paolo Dell’Erba (FI) è intervenuto sulla vicenda delle condizioni igieniche di Foggia ed offre la sua disponibilità come politico e come cittadino per contribuire a fare chiarezza sulla vicenda.

“Non è mia intenzione puntare il dito verso qualcuno per eventuali inadempienze, però se la città versa in queste condizioni la responsabilità deve essere di qualcuno. I foggiani pagano profumatamente un servizio al Comune che in realtà non viene reso”.



Dell’Erba si rivolge ai commissari straordinari del Comune di Foggia: “Credo che i commissari straordinari avrebbero dovuto gestire la questione in modo diverso in considerazione delle visibili condizioni igieniche della città. Per questo li inviterei a verificare meglio se Amiu è davvero la soluzione migliore per Foggia, in considerazione di quello che tutti abbiamo visto e continuiamo a vedere. Sarebbe meglio fermare l’affidamento del servizio ad Amiu. Tanto, proroga più, proroga meno, tra poco faremo concorrenza alle puntate della soap opera Beautiful”