Foggia, disastro accidentale o rogo doloso? Un terribile rogo, sulle cui cause sarà ora compito degli inquirenti stabilire i motivi, ha distrutto la notte scorsa due baracche del Gran Ghetto nel foggiano, uno dei tanti insediamenti spontanei che si trova in località Torretta Antonacci, dove risiedono i migranti della Capitanata.

Il rogo che ha provocato una colonna di fumo denso alta nelle fasi più intense del rogo centinaia di metri, si è sprigionato molto probabilmente dai fuochi accesi dai migranti per scaldarsi. I vigili del fuoco e i volontari presenti hanno duramente lavorato per far cessare l’alimentazione del fuoco che trovava nel Ghetto linfa e alimento con una energia accentuata anche dalla giornata ventosa. In queste ore le temperature nel Foggiano sono calate sensibilmente. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area portando via alcune bombole di gas.

Non si registrano né feriti né intossicati.