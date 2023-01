Dopo i fatti di Napoli, divieti per gli stadi in Italia

Saranno soprattutto i tifosi delle squadre campane e laziali a subire provvedimenti drastici, in vista delle prossime partite di campionato. Intanto, in parlamento, si discutono le misure. Rilasciati i tifosi di Napoli e Roma arrestati per i disordini in autostrada.

Dopo i fatti di Napoli, divieti per gli stadi

Ecco il comunicato del Taranto per la partita di domenica con la Turris.



Dopo i fatti di Napoli, divieti per gli stadi

Il Taranto Football Club 1927 comunica che per la gara Taranto-Turris di domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17:30 è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli.

Vincono con goal fantasma, presidente del Castellana chiede di rigiocare ⋆ lagoleada.it

Sport Archivi – Pugliapress – Quotidiano online