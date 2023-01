Canosa, crolla una palazzina. Salvi i due inquilini. Solo tanta paura, fortunatamente, a seguito del crollo avvenuto pochi minuti fa nel centro storico di Canosa: una porzione di una palazzina si è improvvisamente sbriciolata. Il boato, la polvere, kg di calcestruzzo che hanno invaso il quartiere. Nessun ferito.

A quanto si apprende, le macerie non hanno investito direttamente le due persone che erano all’interno.

Si tratta di un uomo di 80 anni e una donna che lo accudisce, le cui condizioni non destano preoccupazioni, sono stati portati in ospedale e sottoposti a controlli a fini precauzionali.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Canosa, sono intervenuti subito sul posto insieme agli operatori del 118 per stabilire che non vi fosse nessuno sotto le macerie. Ancora sconosciuta la causa del crollo della palazzina. A far rabbrividire i residenti è, anche, il fatto che non è escluso che fossero in corso lavori all’interno dell’abitazione.