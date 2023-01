Luiss Roma-CJ Basket 76-65: Capitale amara per Taranto

Roma amara per il Cus

I rossoblu iniziano con un ko il 2023 dopo una partita giocata punto a punto e persa nel finale. Cena 15, Conte 14, Villa 13 in doppia cifra ma non basta

Roma amara per il Cus

LUISS ROMA – CJ BASKET TARANTO 76-65

Luiss Roma: Marco Pasqualin 21 (3/6, 2/7), Marco Legnini 16 (2/5, 4/6), Matija Jovovic 15 (7/11, 0/2), Giovanni Allodi 12 (5/9, 0/1), Riccardo Murri 7 (2/5, 0/4), Cesare Barbon 3 (0/0, 1/3), Giorgio Di bonaventura 2 (1/3, 0/2), Matteo Fallucca 0 (0/3, 0/4), Alessandro Perotti 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0). All. Paccariè

CJ Basket Taranto: Enzo damian Cena 15 (5/10, 1/4), Gianmarco Conte 14 (5/9, 0/3), Francesco Villa 13 (4/5, 1/7), Diego Corral 9 (4/9, 0/3), Santiago Bruno 7 (1/1, 1/4), Marcello Piccoli 4 (2/3, 0/0), Francesco D’agnano 3 (0/0, 1/1), Luca Sampieri 0 (0/2, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0). All. Olive

Arbitri: Matteo Luchi e Andrea Buoncristiani di Prato. Parziali: 16-14, 19-19, 17-15, 24-17. STAT RM – Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Matija Jovovic 9) – Assist: 15 (Marco Pasqualin 5). STAT TA – Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 26 1 + 25 (Francesco Villa, Santiago Bruno 5) – Assist: 13 (Enzo damian Cena, Diego Corral, Santiago Bruno 3).

Roma amara per il Cus

Ultimi minuti fatali e un grande rammarico. Inizia così, non benissimo, il nuovo anno del CJ Basket Taranto che inaugura il 2023 con una sconfitta sul parquet della Luiss Roma che si impone 76-65 nella quattordicesima giornata del campionato diserie B Old Wild West girone D tornato dopo la lunga pausa natalizia.

Taranto vede finire la striscia di 4 vittorie di fila dopo una gara giocata punto a punto per oltre 35 minuti con Cena (15), Conte (14), Villa (13) in doppia cifra a trascinare il resto della squadra che però si è persa nei minuti decisivi, dal 61-57 incassando un 15-8 fatale, così come il conto dei rimbalzi, alla sirena contro il roster capitolino, trascinato da Pasqualin (21), Legnini (16) e Jovovic (15), classifica alla mano seconda forza del girone.