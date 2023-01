Calcio, la Puglia in campo

Per la serie A, Spezia-Lecce si giocherà domani 8 gennaio alle 17.30

Per la serie B, il campionato gode di una sosta prolungata sino al 14 gennaio

Per la serie C, invece, tutti in campo oggi 7 gennaio.

Messina-Virtus Francavilla si gioca alle 14.30, Tutte le altre, alle 17.30. Monopoli – Crotone, Fidelis Andria-Viterbese, Foggia-Az Picerno, Catanzaro-Taranto, Giugliano-Audace Cerignola.