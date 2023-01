Taranto, Venerdì 6 gennaio “La Befana vien dal mare…” Tutto pronto per la sesta edizione di “La Befana vien dal mare”, evento di beneficenza ideato ed organizzato dalla Polisportiva Vogatori Taras Asd, che si terrà venerdì 6 gennaio alle ore 11 a Piazzale Democrate a Taranto (nei pressi del Ponte di Pietra).

La manifestazione è realizzata in collaborazione con UISP Taranto e Fondazione Taranto 25 ed è patrocinato dal Comune diTaranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto e dalla FICSF Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. Media partner TuttoSportTaranto.com.

Si tratta di un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e valorizzazione del territorio: la Befana, sbarcando dalla flotta della Polisportiva, porterà le calze ai bimbi in attesa sul piazzale.

In attesa dell’arrivo della Befana, a partire dalle ore 10.30 a terra, musica, giochi ed intrattenimento per i più piccini. Per i grandi, un’ulteriore occasione per godere di uno dei più bei panorami del sud Italia.

Il tradizionale appuntamento con “La Befana vien dal mare…” conferma l’appuntamento della Polisportiva Vogatori Taras nel sociale: per ogni calza prenotata, infatti, ne verrà regalata una ai bambini di diverse realtà associative e religiose operanti a fini benefici nella Città Vecchia di Taranto.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa che si terrà nel Salone degli Specchi a Palazzo di Città a Taranto mercoledì 4 gennaio alle ore 10:30 e che sarà moderato dal giornalista Matteo Schinaia.