Prisma, bene gli under

Il settore giovanile della Prisma, con la Prisma Pallavolo Massafra sta ottenendo risultati sorprendenti, a una partita dalla fine del girone di andata l’Under 17 allenata da Antonio Viesti è seconda, con la recente indizione questo risultato alla fine dell’anno consentirebbe di raggiungere la fase regionale: passano infatti le prime due di ogni girone.

Con l’under 19 formata da ragazzi di età inferiore alla media delle altre squadre, si stanno preparando al meglio e stanno ottenendo risultati concreti, seppur ancora in fase di crescita.

Il bilancio relativo alla prima parte di coach Antonio Viesti:

“L’under 19 è partita con tutti ragazzi 2005 2006 e i liberi del 2004, ci confrontiamo con squadre di ragazzi molto più grandi però ci stiamo difendendo bene: si vince e si perde come in tutte le competizioni.

Con l’under 17 invece lunedì avremo l’ultima partita del girone di andata, per ora siamo secondi e questo risultato ci consentirebbe, anche se non è facile mantenerlo, di arrivare alla fase direttamente regionale visto che il nostro girone comprende sia Taranto che Brindisi. Dovremo aspettare tutto il girone di ritorno e quest’ultima di andata, non sarà semplice mantenere questi ritmi ma siamo fiduciosi abbiamo ragazzi nel 2000 tanti 2007 2009 quindi siamo quasi un anno indietro rispetto a quelli che sono le diciamo gli anni del limite.

Ci scontriamo con queste difficoltà però stiamo andando abbastanza bene poi siamo soddisfatti perché anche col settore giovanile diciamo quello che va dai 6 ai 12 anni: abbiamo avuto un boom di iscrizioni raggiungendo e quasi superato le 100 unità, soprattutto quasi 80 ragazzine per il settore femminile poi una trentina di maschietti quindi siamo soddisfatti visto che abbiamo ripreso dopo il covid quindi siamo soddisfatti seppur con tante difficoltà delle strutture però speriamo che si possa continuare così”

