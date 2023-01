Befana per i bimbi a Taranto

Come ogni anno, l’Associazione Borgo via Giusti, nella persona del suo Presidente Gianni Aprea e relativi soci, organizza la Festa della Befana. Presso la sede di via Dante, verranno distribuite le calze con i dolciumi ai bambini. Giorno 6 gennaio, ore 11.00.

