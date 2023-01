Bari, anche Caprile richiesto. Il Bari deve sfoltire la rosa ma cercando di conservare un gruppo capace di lottare fino alla fine per la serie A. Ovviamente è una questione diversa dalle altre società, vista l’appartenenza al gruppo De Laurentiis, già titolare del Napoli.

Ma questo non deve significare non tentare la promozione, i primi a crederci, sono proprio i dirigenti. Ma se per Cheddira le sirene arrivano da più parti, vista la sua partecipazione al campionato mondiale con il Marocco, l’altro uomo cercato, già attenzionato dal Ct Mancini (Nazionale), è il portiere Caprile. Marras, Scavone e Paponi, attualmente non impiegati, quindi fuori lista, dovranno cercarsi un’altra sistemazione. (3) SSC Bari | Facebook

