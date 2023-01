Tragedia di San Silvestro, tocca il sedere a una ragazza e il fidanzato lo manda in rianimazione

Una serata di festa trasformata in tragedia. È accaduto a Ruffano, Lecce, all’interno di un locale dove si stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Da quello che si apprende un giovane di 21 anni di Ugento avrebbe toccato il sedere di una ragazza. Il fidanzato, all’esterno del locale, avrebbe poi reagito con un pugno che avrebbe fatto cadere rovinosamente il malcapitato facendogli sbattere la testa.

Il 21enne sarebbe stato poi trasportato al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso e condotto in Rianimazione. Le sue condizioni, da quanto si apprende, apparirebbero preoccupanti. Il giovane autore del pungo sarebbe stato poi denunciato dai Carabinieri, intervenuti sul posto, per lesioni gravissime.

