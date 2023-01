BAT – Sventato furto in appartamento. Nella zona di Capirro di Trani, la volante della polizia, ha sorpreso alcuni passanti che armeggiavano vicino a una casa. Per eludere il controllo, alla vista della polizia. Sono scappati in fretta e, nonostante fossero inseguiti dalla polizia, sono riusciti a fuggire nelle campagne circostanti, sfruttando il buio. La ricerca è andata avanti per diverse ore, purtroppo senza successo. Sono in corso le indagini per stabilire l’identità delle persone coinvolte. Un’auto parcheggiata vicino la casa, è risultava rubata, è stata sequestrata in attesa di consegna al legittimo proprietario.

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le festività natalizie, gli agenti della Questura di Trani, al comando del Questore di Barletta Andria Trani, Roberto Pellicone, hanno potenziato il Servizio Controllo Territoriale per prevenire e contrastare i reati di natura predatoria, in particolare i furti con scasso negli appartamenti.

