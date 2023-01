Taranto, Infantino destinato in D

Il Taranto, come preannunciato, starebbe per acquisire le prestazioni di Michovschi (Avellino) e Rossetti (Renate) ma, per effettuare queste operazioni, dovrà attuare delle cessioni o rescissioni.

Sicuro partente, sembrerebbe Infantino. L’attaccante non sembra avere richieste fra i professionisti mentre, in serie D, più di qualche squadra si è interessata. Fra tutte, sembra far sul serio l’Altamura. Fondamentale sarà il volere del calciatore ma, di sicuro, quale accordo dovrà trovare con il Taranto, per la rescissione. Vi aggiorneremo in merito.

