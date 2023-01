Bari, Tumori e prevenzione: Maratona musicale “Un pianoforte per strada after Christmas”

La Fondazione FPS Arte e Cultura, si fa portavoce di una importante campagna di sensibilizzazione alla prevenzione e al trattamento di un male che colpisce una sempre più alta percentuale di donne: il tumore al seno e i tumori ginecologici.

Giovedì 5 gennaio, dalle 9 alle 21, via Argiro (isolato fra Via Piccinni e Via Abate Gimma), si terrà una maratona musicale presentata dal Viceministro alla Giustizia Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, nei panni di pianista and friends, il cui incasso sarà devoluto all’Associazione ODV “Una Stanza per un Sorriso”.

Un appuntamento che mira all’informazione e al confronto, per conoscere le tecniche preventive, lo stile di vita da adottare, lo screening necessario e i nuovi trattamenti per la cura delle neoplasie.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità essere in salute non significa semplicemente non avere malattie o infermità. Nella sua definizione la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un aspetto fondamentale è la prevenzione. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento, ridurre il rischio di sviluppare delle malattie eliminando i fattori alla loro base e identificarle precocemente, in modo da poter intervenire quando è più facilmente trattabile e le probabilità di guarigione sono più elevate.

La Fondazione FPS Arte e Cultura vuole, pertanto, lanciare di un messaggio chiaro sull’importanza della prevenzione, tra i cittadini pugliesi, e altresì sensibilizzare le istituzioni e la comunità su questo fondamentale tema e sulle azioni necessarie per garantire il diritto alla salute.

La Maratona musicale un Pianoforte per strada after Christmas “Il Natale è per sempre”, dalle ore 9 alle 21, il 5 gennaio Via Argiro 33 a Bari, simboleggia anche la carreggiata della Sanità del futuro, grazie alla simbiosi fra Street Performance (Busking del pianista Sen. Francesco Paolo Sisto & Friends) e assistenza medico-specialistica domiciliare elargita alle donne in fascia d’età 40 – 49 e over 70.

Visite di prevenzione senologica e ginecologica, con priorità a quelle di primo accesso, sono calate in una dimensione umanizzata della cura, immersa nelle suggestive composizioni musicali e culturali della giornata benefica “Natale è per sempre”.

“L’Ambulatorio Mobile realizza concretamente il Welfare del domani sin dai primi giorni di questo nuovo anno” dichiara la Presidente dott.ssa Rosanna Galantucci “ e l’équipe di Medici, assistita dal Personale Sanitario, dimostra come sia possibile potenziare l’impiego della digital technology nell’organizzazione del sostegno domiciliare”.

Efficace strumento di Prevenzione, il Camper Una Stanza per un Sorriso sostiene donne e famiglie che, scrivendo a prevenzione.stanzadelsorriso@gmail.com o contattando il numero +39 376 09 35 874, hanno la possibilità di prenotare una visita e accelerare l’accesso agli Screening.