San Vito dei Normanni (Brindisi ) Armi e droga, 1 arresto – Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del N.O.R della Compagnia di San Vito dei Normanni, sono stati impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio cittadino nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale di Brindisi per fronteggiare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati di natura predatoria. Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno tratto in arresto un 48enne di Carovigno che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento pari a 13 colpi. La perquisizione, inoltre, ha consentito di rinvenire della sostanza stupefacente del tipo cocaina e materiale per la preparazione delle dosi.

L’attività di polizia giudiziaria è risultata particolarmente delicata poiché l’arrestato aveva nella pronta disponibilità la pistola infilata nella cintura dei pantaloni che ha subito impugnato all’ingresso dei militari i quali, però, lo hanno immediatamente immobilizzato e disarmato. Alle successive attività di perquisizione hanno preso parte anche militari della Guardia di Finanza di Ostuni e unità cinofile di Brindisi con l’ausilio dei cani Fabian e Ghigo. L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Brindisi.